Devletin zirvesinde Korona şoku!

İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.





Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.





Koronavirüs teşhisi konulan İran Meclis Başkanı Ali Laricani tedavi altına alındı.





İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani’nin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani’nin karantina altına alındığı açıklandı.





İran’da toplam korona virüs vak'ası 50 bin 468’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 160’a ulaştı.