Samanyolu Haber /Dünya / İran'da Devrim Muhafızı albay'a suikast /23 Mayıs 2022 08:08

İran'da Devrim Muhafızı albay'a suikast

İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

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Euronews'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, suikastin ABD ve müttefiklerini nitelemek için kullandıkları terim olan "küresel kibirle bağlantılı unsurlar" tarafından yapılan bir terör eylemi olduğunu söyleyerek kınadı.
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