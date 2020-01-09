İran'da düşen uçakta Rus füzesi şüphesi

Ukraynalı araştırmacılar dün Tahran yakınlarında düşen ve 176 kişinin ölümüne sebep olan uçağın kalıntılarında Rus füzesinden izler için araştırmak istediğini duyurdu.





Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Bakanı Oleksiy Danilov, araştırmacıların bu talebi internetteki bir bilgi doğrultusunda aldığını belirtti.





Danilov, uçağın düşmesine birkaç şeyin sebep olmuş olabileceğini düşündüklerini ifade etti ve füze, çarpışma, motor patlaması, terörizm gibi ihtimallerin üzerinde durduklarını ifade etti.





Bu arada İran, dün Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kara kutularının ABD'ye ve ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'e verilmeyeceğini açıkladı.





İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzadeh "Kara kutuları üretici firmaya ve Amerikalılara vermeyeceğiz. Kaza İran havacılık kurumu tarafından incelenecek ancak Ukraynalılar da soruşturmaya katılabilir" açıklamasını yaptı.





İlk tespitlere göre, PS 752 sefer sayılı uçağın havada alev aldığı ve teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. Uçaktaki 176 yolcu ve mürettebatın tamamı öldü.





Abedzadeh uçağın kara kutularının hangi ülke tarafından inceleneceğini ise açıklamadı.





Boeing de "ihtiyaç duyulması halinde yardıma hazır olduklarını" bildirdi.





Olayda 63 vatandaşı ölen Kanada'nın Başbakanı Justin Trudeau da soruşturmada rol almayı beklediklerini ve teknik destek teklifinde bulunduklarını belirtti.





Uluslararası havacılık kanunlarına göre, İran'ın soruşturmayı yürütme yetkisi bulunuyor.





Ancak genellikle üretici firma da araştırmalara katılıyor ve uzmanlar sadece birkaç ülkenin kara kutu inceleme yeterliliği bulunduğunu ifade ediyor.





Olay, İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı füze saldırılarından birkaç saat sonra yaşandığından ötürü, olayla ilgili soruşturma daha büyük önem taşıyor.





Normal şartlar altında ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, ABD'de üretilen Boeing'lerle ilgili uluslararası araştırmalarda yer alıyor. Ancak Kurul'un, olayın yaşandığı ülkeden izin alması ve o ülke kanunlarına uyması gerekiyor.