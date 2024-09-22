Samanyolu Haber /Dünya / İran'da facia: Maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 28'e çıktı /22 Eylül 2024 09:49

İran'da facia: Maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 28'e çıktı

İran'da bir maden ocağın metan gazı patladı. 28 madenci öldü. 24 kişi de hala aranıyor. 17 işçi hastaneye sevk edildi.

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İran'ın Güney Horasan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında ölü sayısı 28'e yükseldi.

24 KİŞİ HALA ARANIYOR
HalkTV.com'da yer alan habere göre İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Tebes ilçesindeki madende dün (21 Eylül) gece gerçekleşen patlamada 24 kişinin hâlâ mahsur kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

Patlama sonucu 17 yaralının hastanelere sevk edildiği belirtildi. İlk açıklamalarda ölü sayısının 19 olduğu duyurulmuştu.
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