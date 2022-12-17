Samanyolu Haber /Dünya / İran'da göstericileri tedavi eden doktor işkencede öldürüldü /17 Aralık 2022 15:12

İran'da göstericileri tedavi eden doktor işkencede öldürüldü

İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan göstericileri tedavi eden 36 yaşındaki Aida Rüstemi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

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İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve tüm ülkeye yayılan rejim karşıtı gösterilerden tutuklama, işkence ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Başkent Tahran'da hayatını kaybeden isimlere eklenen son kişi ise 36 yaşındaki doktor Aida Rüstemi oldu. Rüstemi'nin Tahran'da yaralanan bazı göstericileri tedavi ettiği ve son olarak 12 Aralık'ta görüldüğü ifade edildi.

The IranWire'da yer alan habere göre, Rüstemi 12 Aralık gecesi bazı medikal ürünleri tedarik etmek için tedavi ettiği bir protestocunun evinden ayrıldıktan sonra bir daha görülmedi. Ertesi sabah bir yerel polis karakolu Rüstemi'nin ailesini arayarak doktorun bir trafik kazasında öldüğünü ve cansız bedeninin morgdan alınabileceğini söyledi.

Konuya yakın bir medikal kaynak Rüstemi'nin ailesine Rüstemi'nin trafik kazasında değil, güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

IranWire'a konuşan bir tıp uzmanı, "Araba kullanırken kaza yaparsanız, aynı anda iki kolunuzun kırılması, alt gövdenizin ezilmesi ve bir gözünüzün tamamen dışarı çıkması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin ailenin ısrarları neticesinde Rüstemi'nin cansız bedenini göstermeyi kabul ettiği ancak Rüstemi'nin aracının ve kazanın olduğu iddia edilen yerine aileye gösterilmediği belirtildi.

36 yaşındaki doktor Rüstemi, memleketi Gorgan'da toprağa verildi.
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