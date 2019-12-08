Samanyolu Haber /Dünya / İran'da grip salgını sürüyor: 81 kişi hayatını kaybetti /08 Aralık 2019 12:52

İran'da grip salgını sürüyor: 81 kişi hayatını kaybetti

?İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu, Eylül ayından bu yana 81 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu belirtti.

Başvuranların neredeyse yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını belirten Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini söyledi.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere Eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

Reisi ayrıca salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkate almalarını da istedi.
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