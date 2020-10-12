İran'da günlük ölü sayısında rekor artış

Korona virüsü vakalarının hızla arttığı komşu İran'da, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 272 kişinin öldüğü aktarıldı.







Bakanlık sözcüsü Sima Sadat Lari, bir gün içerisinde 4 bin 206 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. İran'da ölü sayısı 28 bin 816'ya, vaka sayısı 504 bin 281'e yükseldi.





Ülkede sağlık yetkilileri, salgında üçüncü dalga hakkında uyarıda bulunurken, cumartesi günü başkent Tahran'da maske kullanımı zorunluluğu getirildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, maske kuralını ihlal edenlerin para cezasına çarptırılacağını açıkladı.