Samanyolu Haber /Dünya / İran'da ikinci dalga sinyali /10 Haziran 2020 19:04

İran'da ikinci dalga sinyali

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 2 bin 11 yeni vakanın tespit edildiğini ve 81 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri ise, “İran, en az bir aya kadar yabancı turistleri ülkeye kabul etmeye hazır olacak” dedi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte saptanan 2 bin 11 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısının 177 bin 938’e çıktığını açıkladı.

İran’da corona virüsü salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatıı kaybetti. Ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 8 bin 506'ya yükseldi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada, ülkede test sayısının arttığı için corona virüsü vaka sayısında da artış olduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı'na göre ülkedeki ilk virüs vakasının duyurulduğu 19 Şubat'tan beri 1 milyondan fazla test yapıldı.

İRAN, YABANCI TURİSTLERİ KABUL EDECEK

İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, İran'ın diğer ülkelerdeki kültür ateşleri ve temsilcilikleri ile yapılan görüşmelerde yabancı turistlerin ülkeye gelebilmeleri ve ihtiyaç duyulan güvenin oluşturulması için işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Yabancı turistlerin ülkeye kabul koşullarını belirlemek üzere Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen İran Turizm Bakan Yardımcısı Veli Timuri, “İran, en az 1 aya kadar yabancı turistleri ülkeye kabul etmeye hazır olacak” dedi.

“İÇ TURİZM YENİDEN CANLANDI”

Timuri, geçen 2 hafta içerisinde ülkede 4 milyon 200 bin kişinin otellerde konakladığını belirterek, “Seyahat + sağlık protokolünün geliştirilmesi ile iç turizm yeniden canlandı. Büyük turizm zincirinin halkaları, sağlık standartlarına ve sosyal mesafe ilkelerine uygun olarak, birkaç aylık mutlak kapanıştan sonra tekrardan faaliyete geçti“ dedi.

Timuri, “Yerli turistler için oluşturulan hizmet zincirinin tamamlanmasıyla yabancı turistlerin mensup oldukları ülkelerin sağlık durumları ve ülkelerin sahip oldukları şartlar doğrultusunda, sınırlarımızı açma konusundaki kararlılığımızı göstermiş bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“PAZARIN GERİSİNDE KALMAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Asgar Munsan, Uluslararası turizm etkileşimlerini sürdürme çabası içerisinde olduklarını söyleyerek, “Yabancı turizmin başlaması konusu Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi'nde ele alınmıştır. Bölgedeki hemen hemen tüm ülkelerin gelecek aydan itibaren yabancı turizmi başlattığı göz önüne aldığımızda, pazarın gerisinde kalmamaya çalışıyoruz” dedi.
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