Samanyolu Haber /Dünya / İran'da ikinci dalga sinyali /14 Haziran 2020 17:44

İran'da ikinci dalga sinyali

Komşu İran'da son 24 saatte kaydedilen korona kaynaklı ölü sayısı iki ay sonra yeniden 100'ün üzerine yükseldi. Ülkede yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmesi gündemde.

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Komşu İran’daki korona virüsü salgınında yeni vakaların ve ölümlerin sayısı artıyor. Ülkede son 24 saatte korona kaynaklı kaydedilen ölü sayısı iki aydır ilk kez 100’ün üzerine çıktı. İran Sağlık Bakanlığı, son bir günde 107 kişinin öldüğünü açıkladı. Toplam ölü sayısı 8 bin 837, vaka sayısı da 187 bin 427 olarak verildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, 13 Nisan’dan bu yana ilk kez 100’ün üzerine çıkan ölü sayılarını, “Bugün, üç basamaklı bir istatistiği açıklamak bizim için çok acı verici. Bakanımızın da dediği gibi, bu virüs öngörülemiyor ve yer değiştiriyor” sözleriyle duyurdu. İranlı sözcü halktan, sağlık kurallarına uymalarını, sosyal mesafeyi ciddiye alarak kalabalıklardan ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını istedi.

İran en son 13 Nisan günü 111 ölü bildirmiş, son 24 saatteki ölümler bu tarihten sonra iki basamaklı sayılara düşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise dün yaptığı açıklamada, vaka sayılarının daha da artması halinde yeniden önlem almaları gerekeceğini söylemişti. Sokağa çıkma kısıtlamalarını nisan ortasında hafifletmeye başlayan İran’da son haftalarda vaka sayıları yeniden yükselişti. Ülkenin yedi vilayeti bu nedenle kırmızı bölge ilan edilmiş durumda.
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