İran'da ikinci dalga ülkeyi vurdu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianuş Cihanpur, son 24 saatte 59 hastanın hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının da 8 bin 71 olduğunu belirtti.







İran’daki toplam vaka sayısının 164 bin 270’e ulaştığı açıklanırken, ülkede şimdiye kadar 1 milyon 19 bin 362 test yapıldığı ifade edildi.İran’daki corona virüsü vakaları Nisan ayında zirveye ulaştıktan sonra Mayıs ayında azalmış, fakat ayın ikinci yarısında tekrar artışa geçmişti.





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ülkede son 4 gündür tespit edilen vaka sayısı, 3 binin üzerinde seyrediyordu.Bundan önce en yüksek vakanın tespit edildiği gün 30 Mart olmuş, 3 bin 186 vaka kayıtlara geçmişti.





SINIR KAPILARI AÇILMIŞTI





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İran ve Irak’a yönelik gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurmuştu.





Bakan Pekcan, şu ifadeleri kullanmıştı:





* Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarımız uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmıştır.





* Kovid-19 ile mücadelede tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran'da pandeminin etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan kısıtlamalar kaldırılmıştır.





* Böylece, diğer gümrük kapılarımızda uygulanmakta olan sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle ticari araç giriş-çıkışlarına yeniden izin verilecektir.





* Türkiye'nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran'a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan “temassız ticaret” uygulamasına da son verilecektir.





* Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim.



