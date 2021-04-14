İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Arapça yayın yapan Al-Alam televizyonu, resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Kimliği belirsiz bir grubun Kuzey Irak'ta İsrail gizli servisi MOSSAD'a ait özel bir operasyon merkezini hedef aldığını" bildirdi. Saldırıda ölenler ve yaralananların olduğu öne sürüldü.







Al Alam, operasyonla ilgili görüntülerin de dahil olduğu detayların kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Haberin, Telegram'da yayın yapan Sabreen adlı anonim bir "güvenlik kaynağından" geldiği iddia edildi.





"ANMA GÜNÜ'NDE VURDULAR"





Al Alam'in iddiaları İsrail basınında da geniş yer buldu. JPost, konuya ilişkin haberinde kayıpların İsrail vatandaşları mı yoksa İsrail hesabına çalışan yabancılar mı olduklarının belirsiz olduğunu bildirdi. JPost haberin, İsrail'in giriştiği savaşlarda ölen asker ve sivil mağdurları Anma Günü olan Yom HaZikaron'da gerçekleştiğinin altını çizdi. Anma Günü, miladi takvime göre bu yıl 13-14 Nisan tarihlerine denk geliyor.





IRAK BASINI DOĞRULADI





İran'a bağlı Fars Haber Ajansı, Irak medyasının, MOSSAD'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları dahilindeki faaliyetleri konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu öne sürdü. Herhangi bir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan habere, Fars Haber Ajansı'nın yanı sıra Irak basını, İran devlet televizyonu Press TV ve Rusya destekli televizyon ağı Russia Today'in (RT) bültenlerinde geniş yer ayrıldı.





NÜKLEER TESİS SALDIRISININ ARDINDAN GELDİ





Haber, İsrail'in İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yaptığı iddia edilen saldırı ve yakın zamanda Kızıldeniz ve Basra Körfezi yakınlarında "İran'a bağlı istihbarat faaliyeti yürüttüğü öne sürülen" gemilere yapılan saldırıların hemen ardından geldi.

İranlı üst düzey yetkililer, geçtiğimiz günlerde Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesislerinde meydana gelen kazadan İsrail'i sorumlu tutmuş ve İsrail'in olaydaki dahlinin tespit edilmesi halinde "intikam alacaklarını" duyurmuştu.





