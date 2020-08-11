Samanyolu Haber /Dünya / İran'da kökten çözüm /11 Ağustos 2020 09:58

İran'da kökten çözüm

İran'da bir gazete, açıklanan Covid-19 vakalarının gerçeği yansıtmadığı yönünde görüş belirten uzmanın röportajına yer verdiği gerekçesiyle kapatıldı.

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Cihani Sanat gazetesi pazar günü, "Eski Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi" olarak tanıttığı Muhammed Rıza Mahbubfer ile yapılan bir röportaj yayımladı.

Röportajda Mahbubfer, devrim kutlamaları ve genel seçimler nedeniyle hükümetin salgını bir ay gecikmeli duyurduğunu ve gerçek rakamların açıklanan verilerden 20 kat fazla olduğunu öne sürdü.

Euronews'te yer alan habere göre 2004 yılından bu yana yayın yapan Cihani Sanat gazetesi, bu röportajı yayınlamasının ardından kapatıldı.

İran Sağlık Bakanlığı ise Mahbubfer'in açıklamalarını yalanladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, "Koronayla ilgili veriler baştan beri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. İlk veriler genel seçimlerden iki gün önce paylaşıldı." dedi.

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