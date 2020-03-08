Samanyolu Haber /Dünya / İran'da korona virüsten ölüm sayısı 194'e ulaştı /08 Mart 2020 14:36

İran'da korona virüsten ölüm sayısı 194'e ulaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 49 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının da 743 kişi artarak 6 bin 566'ya ulaştığını açıkladı. 

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan, Elburz, Merkezi ve Kazvin eyaletlerinde rastlandığını aktaran Cihanpur, 2 bin 134 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

IranAir'in Avrupa uçuşları durduruldu

Bu arada ülkenin resmi haber ajansı IRNA'nın Sivil Havacılık Kurumu açıklamasına dayandırdığı haberinde IranAir havayolu firmasının Avrupa uçuşlarının durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada "Avrupa'nın IranAir uçuşlarına belirsiz nedenlerden getirdiği kısıtlamalar göz önünde bulundurularak IranAir'in tüm Avrupa uçuşları ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır" denildi.
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