Samanyolu Haber /Gündem / İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 452'ye yükseldi /04 Nisan 2020 14:29

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 452'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 artarak 3 bin 452'ye yükseldi.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 158 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının ise 2 bin 560 olduğunu duyurdu.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 452'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 55 bin 743'e ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 103'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini de paylaştı.

Dünden bu yana 1801 hastanın iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini belirten Cihanpur, şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 19 bin 736 olduğunu kaydetti.
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