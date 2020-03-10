İran'da koronavirüs nedeniyle Çabahar şehrine giriş çıkışlar yasaklandı

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kenti yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla karantinaya alındı.
Sputnik'in İran resmi ajansı IRNA'dan aktardığına göre; Çabahar kenti Koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı ve şehre giriş-çıkışlar yasaklandı.
Çabahar şehir merkezinde gezen ambulanslar halka kentin karantinaya alındığını duyurarak evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Şehir, Koronavirüs nedeniyle İran'da karantinaya alınan ilk şehir oldu.
Öte yandan ülkenin doğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı tarihi Nişabur kentinde de kırmızı alarm verildiği ve kente giriş-çıkışların yasaklandığı belirtildi.