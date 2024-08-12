İran'da kriz: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, 11 günde istifa etti

KABİNE LİSTESİ MECLİSE SUNULDU

Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclis'e sundu.

MUHAMMED CEVAD ZARİF KİMDİR?

Cevad Zarif, 1960 yılında İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisansını San Francisco'daki Eyalet Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında yapan Zarif, doktorasını da Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde uluslararası hukuk ve politika alanında tamamladı. Tahran Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Zarif, diplomatik hayata 1979'da İran'ın San Francisco Konsolosluğunda başladı ve 1992-2002 yıllarında 10 yıl Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kararnamesiyle 2 Ağustos'ta ülkenin Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanan eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifa niyetini açıkladı.Zarif'in olası ayrılışının nedeninin, ülke hükümetinin yeni kabinesinin oluşumuna ilişkin anlaşmazlıklar olduğu düşünülüyor.Zarif, istifa niyetine ilişkin şunları kaydetti:“Bugün Sayın Pezeşkiyan 14. Hükümetin bakanlarının ismini Parlamento sundu, hepsine başarılar diliyorum.Hükümet üyelerini seçmenin Cumhurbaşkanın hakkı olduğunu, yürütme konseyi ve komitelerin danışma organları olduğunu defalarca söyledim. Bana bu yeni deneyime katılma fırsatını sundukları için onlara minnettarım. Ayrıca sonuçları sayın Cumhurbaşkana sunabilmemiz için dört hafta boyunca gece gündüz çalışan, binden fazla adayı inceleyen komitelerdeki ve yürütme konseyindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”Zarif, “Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bu kusurlu bir ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte iyileşecektir. Ama diğer sorunlarla birlikte üniversitede yoluma devam etmemi sağladı. İç politikada gelişmeleri takip edemediğim için İran'ın büyük halkından özür diliyorum. Bazıları benim hassas biri olduğumu düşünüyor. Geçtiğimiz on iki yılda benzeri görülmemiş saldırılara karşı, birçok iddia sahibinden daha fazla sabır ve direnç gösterdiğimi düşünüyorum, ancak halkın tutum ve kaygıları konusunda çok hassasım” diye ekledi.Zarif, istifa kararını açıklarken, “bazı cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerinin hala boş olduğunu ve bunun işaret ettiği eksiklikleri biraz olsun telafi etmeye yardımcı olacağını umduğunu” açıkladı.Zarif ayrıca, yeni hükümetin temsilcilerine başarılar dileyerek, kabine adaylarının seçimine katılma fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a teşekkür etti.Pezeşkiyan'ın Meclis'e sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi yer aldı.İçişleri Bakanlığı'na eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Mumini aday gösterildi.Savunma Bakanlığı için eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade'nin aday gösterildiği listede, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib'in ismi yer aldı.Pezeşkiyan'ın Meclise sunduğu listede Yol ve Şehircilik Bakanlığı'na ise kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi.Kabine listesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'te bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.Tahran Üniversitesi'nde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Zarif, siyasi hayatına 1979'da İran'ın San Francisco Konsolosluğunda başladı ve 1992-2002 yıllarında 10 yıl Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı yaptı.2002-2007 yıllarında 5 yıl boyunca İran'ın BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve gelmesinin ardından 15 Ağustos 2013'te Dışişleri Bakanı oldu. Zarif, Ruhani'nin kurduğu iki hükümette de dışişleri bakanı olarak görev aldı.Zarif, İran ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya yaklaşık 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te imzalanan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) mimarlarından biriydi.