İran'da maden faciası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği bildirildi. En az 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre kazanın, Madanjoo şirketi tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında meydana gelen metan gazı patlamasından kaynaklandığı belirtildi. Güney Horasan Eyaleti Valisi Ali Ekber Rahimi, “Ülkenin kömür ihtiyacının yüzde 76'sı bu bölgeden sağlanıyor ve Madanjoo şirketi de dahil olmak üzere bölgede yaklaşık 8 ila 10 büyük şirket çalışıyor” açıklamasında bulundu.





B bloktaki kurtarma operasyonlarının tamamlandığı, blokta bulunan 47 işçiden 30'unun öldüğü ve 17'sinin yaralandığı bildirildi. C blokta başlatılan operasyonların ise metan yoğunluğu nedeniyle yaklaşık 3-4 saat süreceği aktarıldı.





İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, "Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.