İran'da Mahsa Amini gösterileriyle bağlantılı 2 idam daha

Mizan Haber Ajansına göre, Elborz eyaletinin Kerec kentindeki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milis gücü üyesi Seyid Ruhullah Acemiyan’ın öldürülmesine karışmakla suçlanan Keremi ve Hüseyni idam edildi.



Tahran yakınlarındaki Kerec kentinde 3 Kasım'daki gösteriler sırasında güvenlik güçlerine yönelik saldırıda bir Besic mensubunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16 kişi yargılanmış, sanıklardan 5'i “güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmak ve kamu düzenini bozmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak” suçundan idama mahkum edilmişti.



İdam cezası verilen 3 kişi hakkındaki karar dosyadaki eksikler göz önünde bulundurularak bozulmuş ve yeniden yargılama yolu açılmıştı.



Dava kapsamında yargılanan 11 sanığın ise "uzun süreli hapis" cezalarına mahkum edildiği bildirilmişti.



Uluslararası Af Örgütü söz konusu duruşmaların "normal bir yargı sürecine benzemediği" yönünde bir rapor yayınlamıştı.



Ülkede gösteriler nedeniyle onlarca kişi "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak", "devlete karşı savaş açmak" gibi suçlamalarla idamla yargılandı, 10'dan fazla göstericiye ölüm cezası verildi.



İdam cezasına çarptırılan mahkumlardan Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in cezası ise 12 Aralık'ta infaz edildi.



Mahsa Amini isimli 22 yaşındaki Kürt kadının 16 Eylül'de "ahlak polisi" sorgusunda hayatını kaybetmesi sonrası patlak veren ve İran rejimi karşıtı gösterilere dönüşen eylemlere milyonlarca kişi katıldı. Olaylar sırasında İran güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 500'ün üzerinde insan yaşamını yitirdi.