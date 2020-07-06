İran'da muhafazakâr vekiller Ruhani'yi ifadeye çağırmak istiyor

İran’da bir grup muhafazakâr milletvekili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ekonomi politikaları nedeniyle Meclis’te ‘ifadeye çağrılması’ için bir girişim başlattı. 290 vekilden 120’si, Ruhani’nin parlamentoda sorularını yanıtlaması talebiyle imza verdi.





Milletvekili İkbal Şakeri, “Döviz piyasasındaki krizin ve temel ihtiyaçların fiyatlarının çok yüksek olmasının sebepleri gibi konularda, vekillerin cumhurbaşkanına farklı soruları var” dedi. Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, milletvekilleri Ruhani’ye, hükümetin ‘ABD’nin nükleer anlaşmadan en az maliyetle çekilmesine yol açacak şekilde yaptığı stratejik hata’ hakkında da sorular sormak istiyor.









HAMANEY’İN İZİN VERMESİ BEKLENMİYOR





Tasnim’in haberine göre, imzacı vekiller taleplerini Meclis’i denetleyen Muhafız Konseyi’ne teslim etti. Ruhani’nin ifadeye çağrılabilmesi için bu talebin Muhafız Konseyi’nin de onayını alıp cumhurbaşkanına iletilmesi gerekiyor. Uzmanlar ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’nin artan baskısı karşısında birlik çağrısı yaptığı bir dönemde, Ruhani’nin ifadeye çağrılması girişiminin hayata geçmeyeceği yorumu yapıyor.





TRUMP’IN ÇEKİLMESİ SONRASI MUHAFAZAKÂRLARIN BASKISI ARTIYOR





İran’da ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip yeni ekonomik yaptırımlar dayatmasıyla kendini hissettiren ekonomik kriz, korona virüsü salgınıyla giderek derinleşmeye başladı. İran riyali, nisan ayından bu yana Amerikan doları karşısında düzenli olarak değer kaybediyor.





Batı’yla nükleer anlaşmaya başından bu yana karşı çıkan ve Ruhani’ye ‘şeytanla masaya oturma’ suçlaması yönelten muhafazakârlar ise Donald Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesinden bu yana iktidar üzerindeki baskılarını artırıyor. Son olarak, tarihi nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in dün parlamentoda yaptığı konuşma ‘Yalancı’ diye bağıran vekillerce kesildi. Zarif bu vekillere, nükleer anlaşmanın ruhani lider Hamaney’den de onay aldığını söyleyerek yanıt verdi.