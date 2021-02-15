Samanyolu Haber /Dünya / İran'da nükleer anlaşmayla ilgili yeni karar /15 Şubat 2021 22:47

İran'da nükleer anlaşmayla ilgili yeni karar

İran yönetiminin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan ek protokolleri sonlandırma kararı aldığı belirtildi. Bu adım için belirlenen tarihin ise 23 Şubat olduğu ifade edildi.

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İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan ek protokolleri 23 Şubat tarihinden itibaren sonlandıracak.

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi yaptığı açıklamada, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamında gönüllü olarak uygulanan ek protokolleri durdurmaya yönelik resmi taleplerini Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (IAEA) gönderdiklerini açıkladı.

Garipabadi, İran Meclisinin “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" kapsamında NPT ek protokollerini durdurmaya yönelik resmi talebin IAEA’ya sunulduğunu bildirdi. İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kalarak taahhütlerini askıya aldığını hatırlatan Garipabadi, “Nükleer anlaşmada tarafların taahhütlerini yerine getirmemeleri nedeniyle anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri kapsamında taahhütlerimizi askıya aldık” dedi.

Garipabadi, IAEA’ya gönderilen mektupta, Tahran yönetiminin 23 Şubat tarihinden itibaren gönüllü olarak uygulanan NPT ek protokollerini durdurulacağının bildirildiğini açıkladı. IAEA’dan gerekenin yapılmasını istediklerini belirten Garipabadi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile ilişkimiz NPT kapsamında devam edecek. Ek protokoller ise yaptırımların kaldırılması halinde tekrar uygulamaya alınabilir” ifadesini kullandı.

İran Meclisi, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi’nin Tahran’da bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından uranyumun yüzde 20 zenginleştirilmesi ve 2016 yılından bu yana gönüllü olarak uyguladığı NPT ek protokollerini durdurma kararı almıştı. Tahran yönetimi, 5 Ocak tarihinde uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye başladığını açıklamış ve ABD yaptırımlarının kaldırılmaması halinde 23 Şubat tarihinde NPT ek protokollerini durduracağını duyurmuştu.
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