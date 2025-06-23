Samanyolu Haber /Gündem / İran'da nükleer sızıntı tehlikesi: Türkiye nasıl etkilenir? /23 Haziran 2025 09:50

İran'da nükleer sızıntı tehlikesi: Türkiye nasıl etkilenir?

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası nükleer sızıntı ihtimali bölge ülkelerinde tedirginliğe yol açtı. Uzmanlara göre, sızıntının etkisi sınırlı kalacak ve Türkiye için herhangi bir tehlike bulunmuyor. Çernobil benzeri bir felaketin yaşanması ise olası görünmüyor.

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ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef aldığı saldırılar sonrası, bölgede nükleer sızıntı riski tartışılmaya başlandı. Bölge ülkeleri olası bir sızıntıdan etkilenme ihtimali nedeniyle endişeli.

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre, Nükleer Enerji Uzmanı Prof. Dr. Niyazi Meriç, bu tür bir felaketin Çernobil ya da Fukuşima gibi olabilmesi için aktif olarak çalışan bir nükleer reaktörün vurulması gerektiğini vurguladı. İran’ın olası saldırılara karşı önlem olarak bazı malzemeleri önceden taşıdığını belirten Meriç, zenginleştirilmiş uranyum ve bazı gazların zarar görse bile etkisinin sınırlı kalacağını ifade etti.

'KISA SÜREDE TEMİZLENİR'
Meriç, “En kötü senaryoda, tesisin dışına bir miktar uranyum hekzaflorür gazı sızarsa havanın nemiyle birleşerek hidroflorik asite dönüşür. Biraz da uranyum partikülleri dökülür. Bu da yapılan simülasyon çalışmalarında gösteriyor ki en fazla 3 ila 5 kilometre çapındaki alana zarar verir. Kısa sürede temizlenir, bir sıkıntı çıkmaz.” dedi.

'TAHRAN'A BOMBA ATILIRSA...'
Atmosfere yayılma ve binlerce kilometre uzağa taşınma gibi bir riskin söz konusu olmadığını vurgulayan Meriç, bu nedenle Türkiye gibi bölgeye uzak ülkeler için panik oluşturacak bir durum olmadığını söyledi. ABD'nin nükleer silah kullanmasının beklenmediğini ifade eden uzman, Tahran'a bir bomba atılması halinde bile etkisinin 2 kilometre çapındaki bir alanla sınırlı kalacağını belirtti.

Türkiye'nin söz konusu nükleer tesislere 1.000 kilometreden daha uzak bir mesafede yer aldığını hatırlatan Meriç, "Bizim için korkulacak bir durum yok" ifadeleriyle kamuoyunu rahatlattı.

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