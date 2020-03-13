İran'da ölü sayısı giderek artıyor

Cihanpur, vaka sayısının da 1289 kişi artarak 11 bin 364’e ulaştığını ifade etti.







3 BİN 529 KİŞİ İYİLEŞTİ

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan ve İsfahan’da rastlandığını kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 3 bin 529 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.





SATIŞ YERLERİ, SOKAK VE CADDELER BOŞALTILACAK





İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. Çin ve İtalya’nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran’da, virüs ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.





Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart’a kadar iptal edilmişti.