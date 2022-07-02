Samanyolu Haber /Dünya / İran'da peş peşe depremler: Ölü ve yaralılar var /02 Temmuz 2022 13:15

İran'da peş peşe depremler: Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

SHABER3.COM

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge şehirleri çevresi olan 6,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.02'de kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hürmüzgan Kızılay Cemiyeti Genel Müdürü Mühendis Muhtar Silahşor 300'den fazla haneye sahip Sayehuş köyünün depremin merkezi olduğunu ve en fazla hasarın bu bölgede görüldüğünü kaydetti.

Sayehuş haricinde Konh, Dejgan ve Çah Ahmed bölgelerinde de ciddi hasarlar olduğu aktarıldı.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İlk depremden sonra ikisi birer dakika arayla 6,1 ve 6,3 büyüklüğünde olmak üzere 15 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

???????Fars Haber Ajansı ayrıca, güvenliğin sağlanması için Hürmüzgan'ın depremden etkilenen bölgelerine Devrim Muhafızları ve ona bağlı Besic kuvvetlerinin gönderildiğini aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da peş peşe depremler: Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:01