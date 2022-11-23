İran'da polis genç kadını gözünden vurdu

ARAŞTIRMA: EYLEMLERDEKİ İTİCİ GÜÇ 1995’TEN SONRA DOĞAN GENÇLER

İran’da protestolara ateş açan güvenlik güçleri hukuk öğrencisi olduğu öğrenilen Ghazal Ranjkesh isimli genç bir kadını gözünden vurdu.Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, yakın mesafeden vurulan genç kadın sağ gözünü kaybetti.Ranjkesh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağ gözüyle gördüğü son şeyin kendisini vuran ajanın gülümsemesi" olduğunu yazdı ve "Gözlerim çok güzeldi; herkes bunu söylüyordu" dedi.Ghazal Ranjkesh’in Bandar Abbas kentinde yaşayan bir hukuk öğrencisi olduğu ve evinden işine giderken polis tarafından vurulduğu öğrenildi.İran Güvenlik Konseyi'ne yakın bir düşünce kuruluşu, protestoların yıllar içinde daha ciddi ve daha sık hale geldiği tespitini yaptı. Ayaklanmadaki itici gücün 1995’ten sonra doğan gençler olduğuna dikkat çekildi.National Security Monitor dergisi tarafından Eylül-Ekim 2022 sayısı için yapılan araştırmanın sonucunda, mevcut ayaklanmanın çoğulcu olduğunu, İran’daki büyük resmi değiştirmeye yönelik önemli hedefleri bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.Iranintl.com’da yayımlanan habere göre, dergi İslam Cumhuriyeti’nin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakın olarak biliniyor. Araştırma ayrıca, protestolarla ilgili olaylara yönelik toplu tepkilerin hızla yayıldığını, ancak hareket için bir örgüt ve liderlik olmadığını söylüyor.Ayaklanmanın İran’ın siyasi düzeninde köklü değişiklikler yapmayı hedeflediği, çeşitli sosyopolitik gruplar tarafından desteklendiği ve yurt dışındaki İran muhalefetinden de destek aldığı vurguları yapılan araştırmada, "Hükümetin protestoları güç kullanarak bastırma ve altta yatan sorunları ele almada başarısız olma politikası her huzursuzluktan sonra durumun daha da kötüleşmesine yol açmıştır ve bugün, hoşnutsuz kitlelerle barışmak için çok geç kalınmış olabilir" deniyor.Araştırma, ayrıca, mevcut hareketin arkasındaki itici gücün 1990’ların ikinci yarısından sonra doğan gençler olduğuna da dikkat çekiyor.