Samanyolu Haber /Dünya / İran'da protesto gösterileri devam ediyor /16 Mayıs 2022 20:56

İran'da protesto gösterileri devam ediyor

Ekonomik sorunlar nedeniyle İran'da düzenlenen sokak gösterilerinin devam ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre İran'da hükümetin sübvansiyonları kaldırmasının ardından temel gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışlarını protesto gösterileri ülkenin farklı eyaletlerine yayıldı. Huzistan'daki İzeh, Dezful ve Andimeshk, Lorestan'daki Boroujerd ve Doroud, Chaharmahal ve Bakhtiari Eyaletindeki Junqan, Farsan ve Shahre kord, Kohgiluyeh'deki Dehdasht ve Boyer-Ahmad Eyaletleri dahil olmak üzere İran'daki bir çok ilde temel gıda fiyatlarında uygulanan fahiş fiyat artışı ve İslam Cumhuriyeti'nin ve güvenlik güçlerinin politikalarına karşı halk tekrar sokaklarda.

İran rejimi, protestoların olduğu illerde internet bağlantısını keserek ülke içinde yaşananların yayımlanmasını engelledi. İran’da protestolar sırasında şimdiye kadar en az 5 kişi polis tarafından öldürüldü ve onlarca kişi gözaltına alındı.
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