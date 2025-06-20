Samanyolu Haber /Dünya / İran'da şiddetli deprem /20 Haziran 2025 23:59

İran'da şiddetli deprem

İran’ın Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Simnan eyaletine bağlı Surhe kentinde yerel saatle 21.19'da 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Öte yandan İran basını, depremin Tahran, Kerec ve Kum kentlerinde de hissedildiğini bildirdi. Yetkililerden can veya mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Deprem Enstitüsü İran'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da şiddetli deprem Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:42:42