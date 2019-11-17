İran kaynıyor... Hamaney göstericileri vatan haini ilan etti

Devlet televizyonun aktardığı bilgiye göre Hamaney, "Bazıları bu karardan (zam) endişe duyuyor olabilir ancak sabotaj ve kundaklamalar halkımız tarafından değil, holiganlar tarafından yapılıyor. Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir" açıklamasını yaptı.







Gösterilerde ölenler olduğunu, bazı kamu mallarının zarar gördüğünü hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı'nın ailesi ve Halkın Mücahitleri Örgütünün bu eylemleri desteklediğini ve teşvik ettiğini savundu.





'Zamlar uzman görüşü ile yapıldı'







İran lideri, uzmanlarla görüşülerek petrole zam getirildiğini ve bu nedenle geri adım atmayacaklarını belirtti. Bunun yanında yetkililere diğer ürünlere zam gelmemesi talimatını verdiğini de ifade etti.





İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, devlet tarafından sübvanse edilen aylık 60 litreye kadar benzinin litresini bin tümenden (0,50 TL) bin 500 tümene (0,75 TL) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkartılmıştı.





Yezd'de 40 kişi gözaltında





Pazar günü devam eden gösterilerde ülkenin orta kısmında bulunan Yezd kentinde ise 40 kişi gözaltına alındı. Yezd Savcısı Mohammad Hadadzadeh, yakalanan göstericilerin başka bölgelerden gelerek kentteki barışçıl gösterileri kışkırtmaya çalıştığını ve çevreye zarar verdiklerini savundu.





Ülke genelinde internet kesintileri





Eylemler sırasında gündeme gelen konulardan bir diğeri de ülke genelinde yaşanan internet kesintileri oldu.





Erişim kısıtlamalarını inceleyen NetBlocks, son yayımladığı raporda İran'dan internete bağlananların sayısında çok büyük düşüş yaşandığını savundu. Buna göre 16 Kasım akşam saatlerinde İran'dan internete girenlerin sayısı yüzde 93 oranında azaldı.





İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, son gösteriler nedeniyle internete erişimin engellemesi kararı aldı.



