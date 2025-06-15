İran'da sokaklar toz ve duman altında: İsrail 80 hedefi vurdu

Tahran’ın batısındaki bazı mahallelerde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran devlet medyası, yerleşim bölgelerinde patlamalar yaşandığını doğrularken, sokakları toz ve duman kaplayan görüntüler paylaşıldı.





İsrail ordusu hafta sonu boyunca Tahran dahil 80 ayrı noktaya yeni hava saldırıları düzenlediğini, vurulan hedefler arasında İran rejiminin nükleer komuta merkezi, Ar-Ge laboratuvarları ve yakıt depolarının da bulunduğunu duyurdu.





İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı açıklamada, “Bir an bile durmuyoruz. Şu anda bile Tahran'da onlarca yeni hedefi vuruyoruz” dedi.





İRAN'DAN FÜZELER ATEŞLENDİ





IDF, İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada, ülke genelinde tüm yurttaşların en yakın korunaklı sığınaklara yönelmeleri ve açık alanlardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı.





Ordu yetkilileri, saldırı tehlikesi tamamen geçene kadar halka dışarıda toplanmaktan kaçınmaları yönünde resmî uyarılarda bulundu. Füze saldırısı sırasında İsrail genelinde cep telefonlarına acil durum uyarıları gönderildi. Aynı zamanda, hedef alınan bölgelerde hava saldırısı alarmları devreye girdi. Vatandaşlar, saldırı riski bulunan kent ve kasabalarda anonslar ve sirenlerle uyarıldı.





İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu ve saldırıları önlemek üzere aktif olarak çalıştığını bildirdi. Demir Kubbe ve diğer savunma sistemlerinin, gelen füzeleri havada imha etmek için yoğun bir şekilde kullanıldığı belirtildi.





Yetkililer, siren seslerinin ardından vatandaşların hemen sığınaklara girmesi ve ikinci bir bildiriye kadar bu alanlarda kalmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.





İRAN DESTEKLİ GRUPLARDAN ABD'YE GÖZDAĞI





İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri hareketliliğine karşı sert bir uyarı yayınladı.





İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansına konuşan grup temsilcileri, “ABD savaşa müdahil olursa, bölgedeki tüm çıkarlarını ve askeri üslerini tereddüt etmeden hedef alırız” ifadelerini kullandı.





Grup, İran’ın İsrail’e karşı “tek başına yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu” vurgulayarak, herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadığını da belirtti.





“İRAN'IN TEPKİSİ DAHA SERT OLACAK”





İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarına karşı İran ordusunun şimdiye kadar güçlü ve yerinde bir yanıt verdiğini, ancak saldırıların sürmesi halinde “tepkilerimizin daha kararlı ve sert olacağını” söyledi.







