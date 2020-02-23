İran'da virüs hızla yayılıyor... İranlıların Türkiye'ye giriş çıkışı ise serbest

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.
Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'YE GİRİŞ ÇIKIŞ SERBEST
İran'da virüs tüm hızıyla yayılırken Türkiye tarafında önlemler en alt seviyede alındı. Irak devleti, İran ile sınırları süresiz olarak kapatırken Türkiye'ye giriş çıkışlar serbest. Kapıköy Sınır korumasından sorumlu Van Valisi kapıdan giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazların Ankara’dan talep edildiği belirtilirken, şüpheli kişilerin ise sınırdan içeri alınmayacağını açıkladı. Ancak bunun teknik olarak mümkün olmadığı, virüsün bulaştıktan 14 gün sonra ilk belirtisini verebildiği biliniyor