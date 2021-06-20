İran'da yeni 'nükleer' kararı

İran Buşehr'deki nükleer santralini 'teknik bakım' nedeniyle geçici olarak kapattı. İran devlet enerji şirketi yetkilisi, Cumartesi günü kapatılan santralin 3-4 gün kapalı kalacağını duyurdu.





İran Buşehr'deki nükleer enerji santralini "teknik bakım" gerekçesiyle geçici olarak kapattı.





İran devlet televizyonundaki programa katılan, devlet elektrik enerjisi şirketinden bir yetkili, Buşehr'deki santralin Cumartesi günü kapatıldığını söyledi.





Yetkili, santralin "teknik bakım" için kapatıldığını, üç ya da dört gün kapalı kalacağını ve bunun bazı plansız kesintilere yol açabileceğini söyledi.