Samanyolu Haber /Dünya / İran'da zamları protesto eden halk sokağa döküldü /14 Mayıs 2022 11:31

İran'da zamları protesto eden halk sokağa döküldü

İran'da temel gıda ürünlerine yapılan zamlar protesto edildi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin istifasını isteyen göstericilerin polisle çatıştığı, bir camiyi de ateşe vermek istediği belirtildi.

SHABER3.COM

DW'deki habere göre, İran'da Perşembe akşamı yumurta, ekmek, makarna ve et gibi temel gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar protesto edildi.

İran resmi haber ajansı İRNA, göstericilerin polise taşlarla saldırıp, bir camiyi ateşe verdiğini, bir markete de yağmalama girişiminde bulunduğunu yazdı. Ajans, ülkenin güney batısında yer alan Huzistan eyaletindeki protestolara ilişkin sosyal medyada yer alan haberleri doğruladı. İran emniyet güçlerinin protestoları bastırdığı kaydedilirken 20'den fazla göstericinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Sosyal medyada yayılan video görüntülerinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin istifasını isteyen bazı göstericiler yer aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bu hafta başında ekonomik krizle mücadele kapsamında buğdaya yönelik sübvansiyonlara son verileceğini açıklamış, ayrıca yemeklik yağ gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarında artışı da içeren bir dizi önlem uygulanacağını duyurmuştu. Reisi'nin açıklamalarından hemen sonra sıvı yağ, yumurta ve tavuk etinin fiyatı yaklaşık dört kat zamlanmıştı.

Enflasyonun yüzde 40 civarında seyrettiği İran uzun bir süredir ekonomik krizle boğuşuyor. 2018 yılında ABD'nin Viyana Nükleer Anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi ve ekonomik yaptırımları genişletmesi Tahran yönetimini zora sokmuştu. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar doğrultusunda uygulanan ekonomik yaptırımlar özellikle petrol ihracatını hedef alıyor. Petrol ihracatı İran'ın en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Ayrıca İran yönetimi, ekonomik yaptırımlar nedeniyle yurt dışında kendine ait banka hesaplarına da erişim sağlayamıyor. Yaptırımların hayata geçirilmesinden bu yana İran'ın para birimi riyal neredeyse yarı yarıya değer kaybına uğradı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da zamları protesto eden halk sokağa döküldü Sonraki Haber >>

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Vatandaş isyan etti: Müze gezer gibi marketleri geziyoruz

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Ukrayna’da ilk savaş suçu yargılaması başladı

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

Rambo Okan üçüncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti...

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

İlber Ortaylı'da yanar döner çıktı: aHaber'de başka, Halk Tv'de başka

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen gündem oldu

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Muhaliflere tehdit: 'Herkes akıllı olsun, Reis’in 10 milyon askeri var'

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:41:54