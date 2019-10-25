'15 Temmuz'dan İran istihbaratı sayesinde kurtulduğunu unutuyor'

İran’da yayın yapan Cumhur-i İslami gazetesi, Rus devlet başkanlığı üzerinden verdiği haberde, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Türkiye’nin Suriye topraklarında varlığını devam ettirmesi için Moskova’dan değil, Şam’dan izin alması gerekiyor” sözlerini aktarırken Rusya’dan gelen diğer tepkilerin Erdoğan’da umutsuzluğa yol açtığını ve Rusya’dan ülkesine “çaresizlik içinde” döndüğünü yazdı.





Al Monitor’ün aktardığı habere göre İran Devrim Muhafızları’na yakın muhafazakar Cevan gazetesiyse, Erdoğan’ın “diplomatik olmayan bir dile” başvurarak Trump’ın yolundan gittiği yorumunu yaptı.





Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimine de göndermede bulunan İranlı gazete, “Söylemine bakılırsa Erdoğan Temmuz 2016’da Batılı ve Arap devletler onu devirme arayışındayken askeri darbeden İran istihbaratının yardımı sayesinde kurtulduğunu unutmuş görünüyor” ifadelerine yer verdi.





2016'da darbe girişimi sonrası İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı ilk açıklamasında, Türkiye’nin “istikrarına ve Türk halkının geleceğinin önemine” vurgu yaparken darbe kelimesini kullanmamış, darbe girişiminin başarısız olmasının ardındansa “Türk halkının demokrasi ve seçilmiş hükümetini cesurca savunması bölgede darbelere yer olmadığının ve teşebbüslerin de başarısızlığa mahkûm olduğunun kanıtıdır” demişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yse olaylardan günler sonra sessizliğini bozmuştu.





Erdoğan, 'İran'dan çatlak sesler geliyor' demişti





Öte yandan Erdoğan, Rus liderle Soçi görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil, Sayın Ruhani'nin yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade, bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir” demişti.







