İran'daki gösterilerde ölü sayısı 57'ye yükseldi

Masha Amini’nin (22) 10 gün önce “ahlak polisi” tarafından öldürülmesinden sonra İran’da Molla rejimine karşı başlayan protestolar bu hafta sonu da kesintisiz bir biçimde Tahran ve diğer İran şehirlerinde devam etti.







Tahran Üniversitesi’nde akşam saatlerinde toplanan İranlı öğrenciler, gece boyunca rejim karşıtı eylemlerini sürdürdü. İnternetin büyük bir kesintiye uğratıldığı ülkede, rejimin propagandalarına karşı büyük bir mücadele yürütülüyor.





Ülkede, hükümet tarafından kesintiye uğratılan İnternet erişimi nedeniyle protesto videolarını izlemek oldukça zorlaştı.







İnternette yayılan videoların eski tarihteki gösterilere dayandığı iddiasının rejim tarafından yayılması üzerine, eylemleri kayda geçirenler videoların başında tarih söylemeye başladı.





Öte yandan, Devrim Muhafızları’nın sert müdahalesine maruz kalan protestoculara yardımcı olmak isteyenler, evlerinin kapısını açık bırakarak destek veriyor.







Eylemciler, bu şekilde Polisin ve Muhafızların sert müdahalelerde bulunduğu anlarda, sığınacak güvenli noktalar bulabiliyor.





Olayların başlamasından bu yana resmi rakamlara göre aralarında güvenlik güçleri mensuplarının da bulunduğu en az 41 kişi öldü ancak kaynaklar gerçek rakamın daha yüksek olduğunu söylüyor.







Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) grubu Pazar akşamı yaptığı açıklamada ölü sayısının en az 57 olduğunu ancak devam eden internet kesintilerinin ölümleri teyit etmeyi giderek zorlaştırdığını kaydetti.