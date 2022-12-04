Samanyolu Haber /Dünya / İran'daki protestolar ilk meyvesini verdi: İran'da ahlak polisleri lağvedildi /04 Aralık 2022 15:10

İran'daki protestolar ilk meyvesini verdi: İran'da ahlak polisleri lağvedildi

İran'da Mahsa Amini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran’da Başsavcı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

İran'ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde başlayan protestolar ve rejimin protestoculara sert müdahalesi sürerken, toplumun taleplerinin son günlerde yönetim tarafından incelendiği bildirilmişti.

LAĞVEDİLDİ

ISNA haber ajansının aktardığına göre, son olarak İran’da Başsavcı, "Ahlak polisinin yargıyla bir ilgisi yok” diyerek lağvedildiğini açıkladı.

TAHRAN YÖNETİMİ DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tahran yönetimi geçtiğimiz gün 43 yıllık zorunlu başörtüsüne karşı serbestlik talepleri karşısında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi “Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var” derken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de Devrim Yüksek Konseyi’nin başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını ve 15 güne kadar sonucun açıklanacağını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'daki protestolar ilk meyvesini verdi: İran'da ahlak... Sonraki Haber >>

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:27