İran'daki protestolar ilk meyvesini verdi: İran'da ahlak polisleri lağvedildi

LAĞVEDİLDİ





Tahran yönetimi geçtiğimiz gün 43 yıllık zorunlu başörtüsüne karşı serbestlik talepleri karşısında düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Halkla İletişim Merkezi Başkanı Ahmed Salihi “Toplumda yetkililere iletilen başörtüsü özgürlüğü talepleri var” derken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri de Devrim Yüksek Konseyi’nin başörtüsü konusu üzerinde çalıştığını ve 15 güne kadar sonucun açıklanacağını söylemişti.

İran'ın başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde başlayan protestolar ve rejimin protestoculara sert müdahalesi sürerken, toplumun taleplerinin son günlerde yönetim tarafından incelendiği bildirilmişti.ISNA haber ajansının aktardığına göre, son olarak İran’da Başsavcı, "Ahlak polisinin yargıyla bir ilgisi yok” diyerek lağvedildiğini açıkladı.