İran'daki protestolara şah hanedanından da destek geldi

1979'da devrilen Şah Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Hamaney'in İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamasını 'korkakça' olarak nitelendirdi, 'Hanedan, İran halkının her zaman dostu ve destekçisi olmaya devam edecek' dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre son İran şahının sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İran'ın çeşitli bölgelerinde yaşanan protestolara ilişkin yorumda bulundu.





Telegram hesabından açıklama yapan Pehlevi, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in protestocuları "holigan" olarak nitelendirdiği ve "sabotaj ve kundakçılıkla" suçladığı açıklamasını "korkaklık" olarak değerlendirdi.





Hamaney, ülkedeki protestolara ilişkin 17 Ekim'de yaptığı açıklamada protestoların destekçileri arasında Şah'ın ailesinin ve Halkın Mücahitleri örgütünün bulunduğunu söylemişti.





Pehlevi, paylaşımında "Artık yardakçıların suçlarına tahammül edemeyen insanların adalet çığlıklarına cevaben sarf edilen son sözler, bir yanıtı hak etmekten ziyade korkakça" dedi.





Ülkedeki yaşam şartlarının kötüleşmesinden Hamaney'i sorumlu tutan Pehlevi, "Hanedan, İran halkının her zaman dostu ve destekçisi olmaya devam edecek" diye konuştu.