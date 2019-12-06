Samanyolu Haber /Dünya / 'İran'daki protestolarda bin kişi öldürülmüş olabilir' /06 Aralık 2019 12:16

'İran'daki protestolarda bin kişi öldürülmüş olabilir'

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, İran güvenlik güçlerinin ülkede Kasım ayı ortasında benzin fiyatlarındaki zamma tepki olarak patlak veren protestolarda 1000’in üzerinde kişiyi öldürmüş olabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Hook, binlerce İranlı’nın da yaralandığını ve en az 7 bin kişinin İran hapishanelerinde olduğunu belirtti.

Özel temsilci Hook, ölü sayısına ilişkin verdiği rakamı, kaynağını açıklamadığı haberlere dayandırdı ve bunu destekleyecek bir delil de ortaya koymadı.

Hook, ABD’nin 100’den fazla kişinin vurularak öldürüldüğü bir olayın videosunu gördüğünü kaydetti.

İran’daki protestolar 15 Kasım’da hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 300’e kadar zam yapmasından sonra başlamış ve süratle 100’ün üzerinde kent ve kasabaya yayılmıştı. Protestolar zamanla siyasi boyuta bürünmüş, çoğunluğunu genç ve işçi sınıfından olanların oluşturduğu protestocular ülke yönetiminin en tepesindeki dini liderlerin istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.

Tahran olaylarda ölü sayısıyla ilgili resmi bir rakam vermedi ancak Uluslararası Af Örgütü hafta başında yaptığı açıklamada en az 208 protestocunun yaşamını yitirdiğini belgelediğini bildirmişti. Protestoların 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana ülkedeki en kanlısı olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İran'daki protestolarda bin kişi öldürülmüş olabilir' Sonraki Haber >>

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

AKP'li başkan yardımcısı şoföre tuvaletin önünde oturma cezası verdi

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Cumhuriyet Savcılığından Çiğ Köfteciliğe

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:11