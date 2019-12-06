'İran'daki protestolarda bin kişi öldürülmüş olabilir'

Hook, binlerce İranlı’nın da yaralandığını ve en az 7 bin kişinin İran hapishanelerinde olduğunu belirtti.







Özel temsilci Hook, ölü sayısına ilişkin verdiği rakamı, kaynağını açıklamadığı haberlere dayandırdı ve bunu destekleyecek bir delil de ortaya koymadı.





Hook, ABD’nin 100’den fazla kişinin vurularak öldürüldüğü bir olayın videosunu gördüğünü kaydetti.





İran’daki protestolar 15 Kasım’da hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 300’e kadar zam yapmasından sonra başlamış ve süratle 100’ün üzerinde kent ve kasabaya yayılmıştı. Protestolar zamanla siyasi boyuta bürünmüş, çoğunluğunu genç ve işçi sınıfından olanların oluşturduğu protestocular ülke yönetiminin en tepesindeki dini liderlerin istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.





Tahran olaylarda ölü sayısıyla ilgili resmi bir rakam vermedi ancak Uluslararası Af Örgütü hafta başında yaptığı açıklamada en az 208 protestocunun yaşamını yitirdiğini belgelediğini bildirmişti. Protestoların 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana ülkedeki en kanlısı olduğu belirtiliyor.