İran'daki protestolarda ölü sayısı 100'ü geçti

9 Yabancı uyruklu tutuklandı

İran'da Mahsa Amini'nin 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolar şiddetli şekilde devam ediyor. Günlerdir devam eden gösterilerde ölü sayısı dün 83'e yükseldi.Bugün ise sadece Zahidan kentinde çıkan olaylarda İranlı yetkililerin resmi açıklamasına göre 19 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ancak İran resmi ajansı IRNA, 'terörist ve isyancıların halka ve karakola saldırması sonucu can kayıplarının yaşandığını' öne süren bir haber geçti.Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise çok sayıda göstericinin karakolu taş yağmuruna tutmasının ardından göstericilere ateş açıldığını iddia eden görüntüler yayınlandı. Norveç merkezli insan hakları grubu Zahidan kentindeki ölü sayısının 58 olduğunu iddia etti.İran İstihbarat Bakanlığı ise protestolar sırasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Amini'nin gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar "ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan çok boyutlu komplo" olarak değerlendirildi.İstihbarat Bakanlığı, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik operasyonda "protestolar sırasında terör ve vandalizm eylemleri organize ettiği ve gösterileri kışkırtmak için sahte haberler uydurduğu tespit edilen" Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu 49 kişinin tutuklandığını belirtti.Irak'ın kuzeyinde bulunan Komele, IKDP, PAK ve PJAK örgütlerine mensup 77 kişinin de operasyonlarda tutuklandığını açıklayan Bakanlık, tutuklananlar arasında "bölgedeki ABD ve İsrail üslerinde askeri eğitim almış üst düzey bir örgüt mensubunun" olduğunu da iddia etti.