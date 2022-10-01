Samanyolu Haber /Dünya / İran'daki protestolarda ölü sayısı 100'ü geçti /01 Ekim 2022 09:15

İran'daki protestolarda ölü sayısı 100'ü geçti

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında alınmasının ardından yaşamını yitirmesiyle başlayan gösterilerde can kaybı dün 83'e yükseldi. Bugün devam eden olaylarda ise sadece Zahidan kentinde en az 19 kişi öldü. İnsan hakları grupları ise kentteki can kaybını 58 olarak açıkladı.

SHABER3.COM

İran'da Mahsa Amini'nin 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan protestolar şiddetli şekilde devam ediyor. Günlerdir devam eden gösterilerde ölü sayısı dün 83'e yükseldi.

Bugün ise sadece Zahidan kentinde çıkan olaylarda İranlı yetkililerin resmi açıklamasına göre 19 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ancak İran resmi ajansı IRNA, 'terörist ve isyancıların halka ve karakola saldırması sonucu can kayıplarının yaşandığını' öne süren bir haber geçti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda ise çok sayıda göstericinin karakolu taş yağmuruna tutmasının ardından göstericilere ateş açıldığını iddia eden görüntüler yayınlandı. Norveç merkezli insan hakları grubu Zahidan kentindeki ölü sayısının 58 olduğunu iddia etti.

9 Yabancı uyruklu tutuklandı

İran İstihbarat Bakanlığı ise protestolar sırasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Amini'nin gözaltına alınmasından sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar "ülkenin ulusal güvenliğini hedef alan çok boyutlu komplo" olarak değerlendirildi.

İstihbarat Bakanlığı, kamu güvenliğini tehdit eden kişilere yönelik operasyonda "protestolar sırasında terör ve vandalizm eylemleri organize ettiği ve gösterileri kışkırtmak için sahte haberler uydurduğu tespit edilen" Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu 49 kişinin tutuklandığını belirtti.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Komele, IKDP, PAK ve PJAK örgütlerine mensup 77 kişinin de operasyonlarda tutuklandığını açıklayan Bakanlık, tutuklananlar arasında "bölgedeki ABD ve İsrail üslerinde askeri eğitim almış üst düzey bir örgüt mensubunun" olduğunu da iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'daki protestolarda ölü sayısı 100'ü geçti Sonraki Haber >>

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:19