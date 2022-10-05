İran'dan ABD'ye 'Basra Körfezi' uyarısı

Mahsa Emini isimli bir genç kadının kıyafetinin kurallara uymadığı için gözaltına alınması ve sonrasında da hayatını kaybetmesiyle başlayan sokak olaylarının yer yer sürdüğü İran cephesinden ABD yönetimine Basra Körfezi konusunda yeni bir uyarı geldiği belirtildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey Donanma Komutanı Ramazan Zirrahi, ABD'ye yönelik sert mesajlar gönderdi. İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey Donanma Komutanı Ramazan Zirrahi, ABD'ye yönelik sert mesajlar gönderdi.

Ramazan Zirrahi, Basra Körfezi'nde bir provokasyon yaşanması durumunda ABD'nin, "İran'ın saldırı gücünü göreceğini" söyledi.Zirrahi, İran'ın düşmanlarının "İran'ın kara sularını geçmeye cesaret edemediğini" savundu."Basra Körfezi her zaman gece gündüz izleniyor" diyen Zirrahi, ülkesinin Basra Körfezi'nde saldırı, savunma ve insansız hava aracı gücünün önemli ölçüde arttığını da sözlerine ekledi.