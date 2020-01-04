Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan ABD'ye tehdit cevabı /04 Ocak 2020 16:11

İran'dan ABD'ye tehdit cevabı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık, "çok sert bir şekilde intikam alacaklarını" söyledi.

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Amerikan NBC Ulusal Televizyonuna konuşan Ravançi, Süleymani’nin Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ta bulunduğunu belirterek, öldürülmesinin uluslararası hukuka aykırı bir eylem olduğunu vurguladı.

Ravançi, “Bu, ABD tarafından yapılan bir saldırganlıktır, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli bir generaline ne olduğuna kayıtsız kalamayız. Nerede, ne zaman, nasıl, bilmiyorum ama intikamımız çok sert olacak. Kesinlike bir misilleme yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘İRAN, KENDİ SEÇİMİNE GÖRE HAREKET EDECEK’

Aynı gün CNN televizyonuna konuşan Ravançi, “ABD ile İran arasında savaşa mı gidildiği” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Amerika, İran’a karşı sadece ekonomik savaş değil, bunun ötesinde, ülkesinde ve bölgede sevilen, İran ordusunun en üst düzeydeki bir generaline suikast düzenleyerek zaten savaşı başlattı. Bu olaya gözümüzü kapatamayız. İran, kendi seçimine göre hareket edecektir.”

Ravançi, ABD’nin uluslararası hukuka aykırı haraket ettiğini tekrarlayarak, “ABD yönetimi tarafından yürütülen bu eylemin sonuçları olacak. Gelecekte olacakların tam sorumluluğunu taşımalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, “ABD güçlerine sert karşılık verileceğini” duyurmuştu.
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