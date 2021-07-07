Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Afganistan için yeni teklif /07 Temmuz 2021 19:13

İran'dan Afganistan için yeni teklif

ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında ülkede istikrarı sağlamak için İran'ın arabuluculuk önerdiği belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre İran’dan Afganistan’da hükümet ve Taliban arasındaki gerginlik için arabuluculuk yapma önerisi geldi.

Afgan hükümet yetkilileri ve Taliban siyasi komitesi üyeleriyle görüşmeler yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin siyasi çözüm konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Zarif devlet medyasına yaptığı açıklamada “İran, Afganistan’da devam eden krizi çözmek konusunda taraflar arasında diyalog kurulması için yardımcı olmaya hazırdır” dedi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca “Amerika Afganistan’da başarılı olamadı ayrıca ABD'nin 20 yıldan uzun süredir ülkedeki varlığı Afganistan’da yıkıcı sonuçlar meydana getirdi. Bugün, Afgan halkı ve siyasi liderleri ülkelerinin geleceği için zor bir karar vermek zorundalar” dedi.

Şii bir ülke olan İran’ın aslında uzun yıllardır Sünni grup Taliban’la arasında sorunlar yaşanıyordu ancak son dönemde taraflar biraraya gelerek görüşmeler yapmaya başladılar.

Taliban ve Afgan hükümet yetkilileri arasında Katar’da devam eden görüşmelerde henüz bir uzlaşma sağlanmış değil.

ABD yönetimiyse İran’ı, Taliban’ı, Amerikan askerlerine yönelik saldırılarında üstü kapalı şekilde korumakla suçladı. Ancak, İran bu iddiaları her zaman reddetti.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran’da yapılan toplantıya Taliban’ın siyasi kanadı yetkilisi Şer Muhammed Abbas Stanekzay’ın katıldığını duyurdu. Toplantıya Afgan hükümet temsilcilerinin de katıldığını belirtildi.
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