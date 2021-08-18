Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Afganistan ile ilgili sert NATO açıklaması /18 Ağustos 2021 23:52

İran'dan Afganistan ile ilgili sert NATO açıklaması

NATO ve ABD'nin Afganistan işgalindeki rolü ile ilgili İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten sert bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve NATO’nun Afganistan’da kendi çıkarları peşinde olduklarını ve hiçbir hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve NATO’nun Afganistan’da hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti.

"ABD VE NATO AFGANİSTAN’DAKİ DURUMU TELAFİ ETMELİDİR"

Zarif, “ABD ve NATO Afganistan’daki demokrasi ve terör ile mücadele iddialarının aksine kendi çıkarları peşindeydiler. Ancak hedeflerine ulaşamadılar” ifadelerini kullandı. Afganistan’ın ABD ve NATO tarafından işgal edildiğini belirten Zarif, “Tüm o terör ile mücadele ve demokrasi söylemlerinin aksine ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler. ABD ve NATO Afganistan’daki durumu telafi etmelidir” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'dan Afganistan ile ilgili sert NATO açıklaması Sonraki Haber >>

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:31:36