Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni karar /03 Şubat 2020 23:42

İran'dan düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni karar

İran tarafından hata sonucu füzeyle düşürülen Ukrayna yolcu uçağı konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İran tarafından uçaktaki ölen her Ukraynalıya 80 bin dolar ödeneceği ifade edildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran hükümetinin düşürdüğü uçaktaki ölen her Ukraynalıya 80 bin dolar ödeyeceğini duyurdu. Kendilerine bildirilen miktara tepki gösteren Zelenskiy, "Bir kadın düşünün ki tek maddi kaynağı kocası olsun ve o kadın çocuğunu okula göndermek istesin bir ömür masraflarını yüklensin. 80 bin dolar bu masrafları karşılamaz" dedi.

Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran hükümeti, kazada hayatını kaybeden her vatandaşımızın ailesine 80 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. İnsan hayatı parayla ölçülemez ancak bu miktar yeterli değildir. Bir kadın düşünün ki tek maddi kaynağı kocası olsun ve o kadın çocuğunu okula göndermek istesin bir ömür masraflarını yüklensin. 80 bin dolar bu masrafları karşılamaz. Uluslararası mahkemelere başvuracağız bu konu için. Biz hükümet olarak bir maddi yardımda bulunduk, Ukrayna Havayolları (MAU) yardımda bulundu ve İran da bulunacak. Ama rakam yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

İran, Ukrayna Havayollarına ait Boeing tipindeki yolcu uçağını füzeyle vurmuş ve yaşanan facia sonrası 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran hükümeti tarafından bir açıklama yapılmış ve uçağın "yanlışlıkla" düşürüldüğü itiraf edilmişti.
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