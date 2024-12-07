İran'dan 'Esad' açıklaması: Suriye'den ayrıldığı iddiası doğru değil

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların başkent Şam'a ilerleyişinin sürdüğü haberleri basına yansırken, İran'dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Suriye'den ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi.





İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani’nin dün Şam’da Beşar Esad ile bir araya geldiğini belirterek, “Esad ve ailesinin Suriye’den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" diye konuştu. Suriye devlet haber ajansı SANA da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başkent Şam'da kaldığını ve çalışmalarını başkentten sürdürdüğünü aktardı.





'TÜRKİYE VE IRAK GİBİ SURİYE'YE KOMŞU ÜLKELER İLE GÖRÜŞÜYORUZ'





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Yakup Rızazade, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran basınına konuşan Rızazade, Suriye'de siyasi çözüm için diplomasi çabalarının sürdüğünü belirterek, "Suriye’den bize gelen haberler iyi değil ve endişe verici. Rusya ile temas halindeyiz. Türkiye ve Irak gibi Suriye’ye komşu ülkeler ile de görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.





'ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ HALEN AKTİF DURUMDA'

Rızazade, Esad’ın ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi. Rızazade, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani’nin 6 Aralık Cuma günü başkent Şam’da Esad ile görüştüğünü söyleyerek, "Ali Laricani’nin Şam ziyareti ve Doha’daki Astana görüşmeleri ile Suriye’de bir siyasi çözüm bulunacağını umut ediyorum. Esad ve ailesinin Suriye’den ayrıldıkları yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı. İran’ın Suriye’deki askeri danışmanlarını çektiği yönündeki iddiaları da reddeden Rızazade, "Suriye’deki askeri danışmanlarımızı bölgeden çekmedik ve Şam Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda" dedi.





Dün basına yansıyan bazı haberlerde, Beşar Esad'ın Suriye'den ayrılarak İran'ın başkenti Tahran'a gittiği, eşi ve çocuklarının ise bir hafta kadar önce Rusya'ya gittiği iddia edilmişti. Suriye Enformasyon Bakanlığı'ndan dün yapılan bir açıklamada ise Esad'ın görevden çekileceğine dair haberlerin yalan ve sahte olduğu belirtilmişti.