Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili yeni açıklama /08 Aralık 2020 22:59

İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili yeni açıklama

İran'da nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın bazı faillerinin yakalandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İran devletinin Arapça yayın yapan El Alem kanalına konuşan Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fahrizade suikastıyla ilgili açıklamada bulundu.

Suikastı gerçekleştirenlerden bazılarının güvenlik güçlerince tespit edildiğini ve yakalandığını söyleyen Abdullahiyan, konuyla ilgili detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ruhani suikasta cevap verileceğini söylemişti

Fahrizade suikastının ardından İran'dan İsrail'i hedef alan açıklamalar gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddialarla ilgili yorum yapmayı reddetmiş ve "Gergin günler bizi bekliyor" demekle yetinmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada ise İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret ederek, "Bu ismi unutmayın" demişti.

© Sputnik
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