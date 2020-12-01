İran'dan 'hızlandırma' kararı

İran Meclisi, nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı ana hatlarıyla kabul etti. Nükleer programın mimarı olarak bilinen fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikastının ardından meclise taşınan tasarının nihai onay alması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak.





İran devlet televizyonunun haberine göre, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen tasarının ana hatları, 290 kişilik mecliste 251 oyla kabul edildi.





İranlı milletvekilleri tasarının kabul edilmesinin ardından "Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail", "Şehitlik iftiharımızdır" ve "Damarlarımızdaki kan liderimize (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) bir armağandır" şeklinde sloganlar attı.





Ne olmuştu?

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, geçen cuma günü Tahran'ın Abserd ilçesinde bir grup silahlı saldırgan tarafından aracına düzenlenen silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti.





Olaydan kısa süre sonra birbiri ardına açıklama yapan İranlı yetkililer, suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Size Orta Doğu'da bir hareketlenme olduğunu söylemek istiyorum. Gergin günler bizi bekliyor" demekle yetindi.