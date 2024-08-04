Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan İsrail'e: 'Kırmızı çizgiyi aştılar, kesin yanıt vereceğiz' /04 Ağustos 2024 10:13

İran'dan İsrail'e: 'Kırmızı çizgiyi aştılar, kesin yanıt vereceğiz'

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail’in “büyük kırmızı çizgiyi” aştığını belirterek, Tel Aviv’e kesin bir yanıt vereceklerini duyurdu.

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da hedef alarak büyük bir kırmızı çizgiyi aştığını belirtti ve ülkesinin Tel Aviv’e kesin bir yanıt vereceğini açıkladı.

Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in bu eyleminin sadece İran’ın egemenliğini değil, bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini vurguladı.

"İSLAM ÜLKELERİ SESSİZ KALMAMALI"

Bakıri, İsrail’in Tahran’da düzenlediği suikastın, Yemen, Lübnan ve Tahran’ı da kapsayan bir saldırı olarak değerlendirildiğini ifade etti. Bu eylemin İran tarafından kesin bir yanıtla karşılanacağını belirten Bakıri, ayrıca İsrail’in bölgedeki güvenliği bozacak eylemlerini artırabileceğine dikkat çekti ve İslam ülkelerinin bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini söyledi.

İran, Pakistan’a İslam ülkeleri arasında olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunarak, bu toplantının İsrail’in eylemlerinin devamını önlemek için etkili olabileceğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İran’ın olağanüstü toplantı teklifini memnuniyetle karşıladı ve Haniye’nin Tahran’da uğradığı suikastı uluslararası hukukun ve İran’ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Dar, Müslüman ülkelerin Siyonist rejimin suçlarına karşı daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.
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