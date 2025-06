İran'dan karşı saldırı: Tel Aviv'e füze isabet etti

HAVA SAHASINI KAPATTI

21.50 İRAN'IN SALDIRILARINDA 7 KİŞİ YARALANDI





21.47 İRAN İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINI VURDU





21.33 İSRAİL ÜST DÜZEY İSİMLERİ HEDEF ALMAYACAK





21.18 İRAN İSRAİL'E SALDIRIYOR





21.15 HUSİLER'DEN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI





21.05 HAMANEY'DEN İNTİKAM ÇIKIŞI





20.44 TRUMP'TAN İRAN'A NET MESAJ

'BUGÜN 61. GÜN'





'DÜN BÜYÜK BİR GÜNDÜ'





Trump ayrıca İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Amerikan silahlarını ve ekipmanlarını kullandığını vurgulayarak, "Dün, büyük bir gündü" yorumunu yaptı.





İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi. Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi.









19.46 TEBRİZ'DEKİ SALDIRILARDA 18 ÖLÜ, 35 YARALI





19.35 NÜKLEER TESİS HEDEF ALINDI





19.00 İRAN'DA YENİDEN PATLAMA SESLERİ

Pakdaş’a komşu Khavarshahr bölgesinde de bir başka patlama sesi rapor edildi. İran makamları henüz konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.









18.53 HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA





18.24 AVRUPALI LİDERLERDEN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

İsrail’in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyen liderler, sorunları çözmede askeri yöntemlerin değil diplomasinin önemine vurgu yaptı.









17.00 ANKARA'DA 4'LÜ ZİRVE





15.27 İSRAİL'İN SALDIRILARINDA BİLANÇO





15.00 HAMEDAN'DA PATLAMA





14.10 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ

"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır. İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur. İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir. Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir. Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."









13.45 REUTERS: 20 KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ





13.30 'BİR ÜST DÜZEY KOMUTAN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ'





13.10 TRUMP: İRAN'A DEFALARCA ŞANS VERDİM





13.06 BMGK'YA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI





12.31 KKTC HEYETİ İRAN'DAN DÖNEMEDİ





12.25 İSRAİL TEBRİZ'E YENİ SALDIRI BAŞLATTI





11.53 BELÇİKA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI





11.50 AZERBAYCAN'DAN 'ENDİŞELİYİZ' AÇIKLAMASI





11.45 RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Sözcü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanlığının, Putin'in talimatıyla yakında İsrail ile İran arasındaki durum konusunda ayrıntılı açıklama yapacağını belirtti.





Grossi, nükleer tesislerin hedef alınmasının uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarına ve Ajansın kanunlarına aykırı olduğunun altını çizdi. Her iki tarafa çatışmaların tırmandırılmaması çağrısında bulunan Grossi, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." ifadelerini kullandı.





İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı, ülkedeki halkın sığınaklarda ya da buralara yakın bölgelerde durmasına gerek kalmadığını bildirdi. İç Cephe Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsraillilerin sığınaklarda ya da buralara yakın yerlerde durmalarına ilişkin yaptığı uyarıyı kaldırdı.









10.30 CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEPKİ





10.15 AJET, 3 ÜLKEYE UÇUŞLARI DURDURDU

AJet uçuş güvenliği sorunları nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etti. Şirketin Lübnan seferlerinin de gündüz şartlarında icra edilmesi, Irak üst geçişinde olan Orta Doğu seferlerinin ise ilgili hava sahası kullanılmadan yapılması planlanıyor.









09.30 KATAR HAVAYOLLARI İRAN'A UÇUŞLARI DURDURDU





09.15 İRAN NÜKLEER MÜZAKERELERİ DURDURDU





09.05 NÜKLEER BİLİMCİLER ÖLDÜRÜLDÜ





08.15 İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRI





07.35 İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ





07.20 TRUMP'TAN AÇIKLAMA





07.00 TEBRİZ'DE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ





06.40 TAHRAN'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





06.27 İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA





06.17 İRAN HAVA SAHASI KAPATILDI





06.10 HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıkladı.





Ajansın haberinde, ölenler arasında yer alan sivillerin kimlik bilgileri ve sayıları paylaşılmadı. Tahran'daki AA muhabiri de sivil yerleşimlerdeki bazı binaların nokta atışlarla vurulduğunu, bu binaların çevresinde İran güvenlik güçlerinin önlem alarak yaklaşılmasına izin vermediğini bildirdi.









04.30 NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail, İran'ın başkenti Tahran’a hava saldırısı düzenledi. Tahran’ın çeşitli noktalarında sivil yerleşim alanlarını ve önemli kişilere ait konutların hedef alındığı saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin hayatını kaybettiği bildirildi.Saldırının hemen ardından sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde sivil kayıpların da yaşandığı görüldü. İran devlet televizyonunun olay yerinden aktardığı bilgilere göre, bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti.Saldırının ardından İran hava sahası geçici olarak kapatıldı. Sivil Havacılık Kurumu, vatandaşlara havalimanlarına gitmemeleri ve uçuş bilgilerini medya üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu. Öte yandan, İsrail’in İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi’ni de hedef aldığı bildirildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaad 3' operasyonu başlatıldı" denildi.İran'ın saldırılara karşı misilleme başlatarak ateşlediği füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği duyuruldu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan onlarca füzenin ülkeye fırlatıldığı ve hava savunma sistemlerinin önlemek için çalıştığı belirtildi. İran'ın misilleme için fırlattığı füzeler nedeniyle İsrail genelinde sürekli alarmlar devreye giriyor.İran Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca bir İsrail savaş uçağının başarıyla vurulduğunu açıkladı. Savunma güçlerinin tam teyakkuz halinde olduğu ve her türlü hava tehdidini dikkatle izleyip karşılayacağı vurgulandı. Ayrıca, İran hava sahasına yapılacak en küçük ihlalin bile sert ve kararlı bir şekilde karşılık bulacağı belirtildi.İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti. Hanegbi, İsrail saldırılarının amacının nükleer programını tamamen rafa kaldırmaya zorlayarak İran'ı askeri baskı altına almak olduğunu aktardı.Hanegbi, saldırılarla "İran'ın nükleer programı, balistik füze kabiliyetleri, karadan İsrail'i yok etme kapasitesine saldırmak ve İran'ın nükleer programının diplomatik yollarla uzun vadede engellenmesi için gerekli koşulları oluşturmak" olmak üzere dört hedefe odaklandıklarını kaydetti. İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmek gibi bir hedefe sahip olup olmadığına ilişkin soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz" dedi.İsrail'in İran içinde kara unsurları olup olmadığı sorusuna Hanegbi, "İran'da sadece Hava Kuvvetleri ve Donanma'yı ilişkin bir çatışma yok" yanıtını verdi.İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.Reuters'ın aktardığına göre Tel Aviv ve Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. İran'ın resmi haber ajansı İRNA, İsrail'e doğru yüzlerce balistik füze fırlatıldığını duyurdu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen merkezli Husiler tarafından İsrail’e çok sayıda füze fırlatıldığını duyurdu. Kudüs'te saldırı sirenlerinin çaldığı belirtilirken, IDF füzelerin önlenmesi için savunma sistemlerini devreye soktu.İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İran silahlı kuvvetleri kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi diz çöktürecektir. Siyonist rejim bu suçtan yara almadan kurtulamayacak. İran halkı, bu konuda hiçbir ihmalkârlık olmayacağından emin olabilir."ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Durum Odası'nda gerçekleşen ulusal güvenlik toplantısına girmeden önce Axios'a bir açıklama yaptı. İsrail'in saldırısının nükleer anlaşmayla ilgili diplomasiyi tehlikeye atıp atmadığı sorusuna yanıt veren Trump, "Öyle düşünmüyorum, belki de tam tersi, belki şimdi ciddi bir şekilde müzakere edeceklerdir" değerlendirmesini yaptı.ABD Başkanı, "İran'a 60 gün verdim, bugün 61. gün. Şimdiye dek bir anlaşma yapmaları gerekirdi. 60 günde onları bir anlaşmaya ikna edemedim ama anlaşma yapmaları gerekirdi. Belki şimdi yaparlar" şeklinde konuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a ilk etapta nisan sonu için saldırı planladıklarını ancak ertelediklerini belirterek İsraillilere "İran karşılık verecek, füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi.Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti. İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik" ifadelerini kullandı. İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil" diye konuştu.ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti. İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Netanyahu, İranlılara sesleneceği bir konuşma yapacağını, burada "tarihi fırsat bulunduğunu" savundu.İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi. Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İsrail’in Fordow nükleer tesisinin çevresini hedef aldığı saldırılar sırasında iki ayrı patlama sesi duyuldu. Söz konusu tesis, İran’ın yer altı nükleer faaliyetlerinin merkezlerinden biri olarak biliniyor.İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.Mehr Haber Ajansı ise Tahran'ın güneydoğusundaki Pakdaş bölgesindeki patlamalar duyulduğunu yazdı. Ajans, patlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını ancak olayın savunma faaliyetleri çerçevesinde meydana gelmiş olabileceğini belirtti.İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan'ın da yaşamını yitirdiği bildirildi.Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Tabnak" haber sitesine göre, Şeyhiyan, İsrail'in gece düzenlediği saldırıda öldürüldü.Kritik zirvesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, "Ülkemizi ilgilendiren tüm olası senaryolara göre gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmıştır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri anbean takip ettiğini belirten Fidan, ilgili tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin sadece iç güvenliği için değil, bölgesel istikrar için de aktif diplomasi yürüttüğünü belirten Fidan, "İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi birçok ülkeyle yakın temas hâlindeyiz" dedi.Bakan Fidan ayrıca, İsrail'in son dönemde Gazze, Lübnan, Suriye ve şimdi de İran'a yönelik saldırılarla bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini belirterek, Tel Aviv yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. "Bölgemizde artan gerginlik, Gazze'deki insanlık dramının üzerini örtmemelidir" diyen Fidan, çözümün diplomasi olduğunu vurgulayarak, nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri ele alan liderler, İran’ın nükleer programından duyduğu endişeleri paylaştı. Açıklamada, “Liderler tüm tarafları bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak gerilimi düşürmek için itidalli olmaya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir ihlale karşılık vermek üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının sınır hattı boyunca yoğun devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu.Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Ürdün hava sahasını korumak amacıyla sınır bölgelerinde geniş kapsamlı hava devriyeleri yürüttüğü belirtilerek, ‘Hangi taraftan gelirse gelsin, Ürdün hava sahasının ihlal edilmesine kesinlikle izin verilmeyecektir’ denildi.İsrail’in İran’a saldırıları sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. Saat 14.30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımalarının ele alındığı açıklandı.İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail’in İran’a saldırılarında 78 kişinin öldüğünü 329 kişinin yaralandığını duyurdu.İran'daki yerel kaynaklar Hamedan şehrinde yüksek sesli şiddetli bir patlama olduğunu aktardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabaha karşı İran'a hava saldırısı başlatan İsrail'e sert tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarının 'apaçık bir provokasyon' olduğu belirten Erdoğan, paylaşımında, "Uluslararası toplum, İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir." ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının tamamı şöyle:İsrail'in saldırılarının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi pişman edecek" dedi.Reuters haber ajansı, İranlı 20 üst düzey komutanın öldürüldüğünü duyurdu.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanını Emir Ali Hacızade ve diğer üst düzey yetkililerin bulunduğu karargahı bombaladıklarını duyurdu. IDF, Hacızade'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Tahir-Por ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı Komutanı Davud Şihian da öldürüldüğünü belirtti.ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trumo, Truth Social'dan şunları paylaştı:"İran'a bir anlaşma yapması için defalarca şans verdim. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trumo, Truth Social'dan şunları paylaştı:"İran'a bir anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara, en güçlü ifadelerle, 'sadece yapın' dedim, ama ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, ne kadar yaklaşsalar da, bunu başaramadılar. Onlara, bildiklerinden, beklediklerinden ya da kendilerine söylenenlerden çok daha kötü olacağını söyledim; Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanlarını, AÇIK ARA farkla, üretir dedim ve İsrail'in bunlardan çok fazla miktarda sahip olduğunu, daha da fazlasının yolda olduğunu söyledim ve bunları nasıl kullanacaklarını çok iyi biliyorlar.Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu, ama neyin olmak üzere olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler sadece daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir can ve mal kaybı yaşandı ama hala ki sıradaki planlı saldırılar çok daha vahşi olacak, sona erdirmenin zamanı var. İran, elinde hiçbir şey kalmadan önce, bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm olmasın, artık yıkım olmasın, çok geç olmadan yapın. Hepinize Tanrı'nın selamı olsun! Hepinize Tanrı'nın selamı olsun!Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu, ama neyin olmak üzere olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler sadece daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir can ve mal kaybı yaşandı ama hala ki sıradaki planlı saldırılar çok daha vahşi olacak, sona erdirmenin zamanı var. İran, elinde hiçbir şey kalmadan önce, bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm olmasın, artık yıkım olmasın, çok geç olmadan yapın. Hepinize Tanrı'nın selamı olsun!Bazı İranlı şahinler cesurca konuştu, ama neyin olmak üzere olduğunu bilmiyorlardı. Şimdi hepsi öldü ve işler sadece daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir can ve mal kaybı yaşandı ama hala ki sıradaki planlı saldırılar çok daha vahşi olacak, sona erdirmenin zamanı var. İran, elinde hiçbir şey kalmadan önce, bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm olmasın, artık yıkım olmasın, çok geç olmadan yapın. Hepinize Tanrı'nın selamı olsun!"İran, İsrail'in saldırıları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK'ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail'in "İran'daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını" kınadı.İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı. İsrail güvenlik kabinesi dün akşam toplanmış, sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) İran'ın Hamadan şehrinde düzenlediği "3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları" etkinliğine katılan Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç'tan oluşan KKTC heyetinin, İsrail saldırıları nedeniyle hava yoluyla ülkelerine dönemediği belirtildi.????Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edilen heyetin güvende olduğu bildirildi.İran medyası, İsrail'in İran'ın Tebriz kentine yeniden saldırı düzenlediğini duyurdu.Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın tepkisi tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Prevot, daha fazla istikrarsızlığa yol açacak her türlü eylemden ciddi şekilde endişe duyduğunu bildirdi. Prevot, "Belçika, tüm aktörleri azami itidal göstermeye ve her ne pahasına olursa olsun tırmanıştan kaçınmaya çağırıyor." mesajını paylaştı.15 Haziran'da yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmelerinin yeni turuna işaret eden Prevot, "Bu askeri gelişmeler, diplomatik çabaları olumsuz etkilememeli." değerlendirmesini yaptı. Prevot, "İran rejiminin askeri amaçlı nükleer kapasite geliştirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Şimdi, diplomatik bir atılım için umutlar kayboluyor olabilir. Dünyanın gerginliği azaltmaya ve çözümlere ihtiyaç duyduğu bir zamanda diyalog yolundan vazgeçmemeliyiz. En kötüsünü yalnızca diplomasi önleyebilir." görüşünü paylaştı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a saldırılarından ciddi endişe duyulduğunu belirterek, durumun gerginleştirilmesini kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından İran topraklarına karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlardan ciddi şekilde endişeliyiz. Durumun gerginleştirilmesini kesin şekilde kınayarak, tarafları mevcut fikir ayrılıklarını yalnızca uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak, diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, sivil halkın ve altyapı tesislerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulanarak, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanmaması için diplomatik temasların ve uluslararası mekanizmalar çerçevesindeki çabaların sürdürülmesi gerektiği bildirildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." dedi.Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair açıklamalarda bulundu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İsrail ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin sürekli bilgi verildiğini kaydeden Peskov, "Rusya, gerginliğin keskin bir şekilde tırmanmasından endişe duyuyor ve bunu kınıyor." ifadesini kullandı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İlgili makamlara, durumu değerlendirmek ve İran'da güvenlik, emniyet ve (nükleer silahların) yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla en kısa sürede seyahate hazır olduğumu bildirdim." dedi.Grossi, İsrail’in sabah saatlerinde İran’daki nükleer tesislerin yanı sıra sivil hedefleri vurmasının ardından UAEA yönetim kurulunda açıklamalarda bulundu.İran’ın, Natanz nükleer santralinin vurulduğu bilgisini kendileriyle paylaştığını kaydeden Grossi, nükleer tesislerin hiçbir şart ve koşulda hedef alınmaması gerektiğini birçok kez vurguladığını söyledi.İran devlet medyası tarafından paylaşılan bir videoda, İsrail hava saldırılarında öldürülen İran Devrim Muhafızları (IRGC) Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve beraberindekilerin vurulduğu yer olduğu öne sürülen bir binanın görüntüleri yer aldı. Görüntülerde, başkent Tahran’daki IRGC karargahında yer alan bir binanın yedinci katının hedef alındığı ve ağır hasar aldığı görülüyor.Saldırılarını sürdüren İsrail 'Daha yeni başlıyoruz' açıklamasını yaptı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladı.Katar Havayolları'nın İran uçuşları durduruldu.İran devlet televizyonunun haberine göre, İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İran (misillemede) son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdi." denildi.İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran ve Tebriz'in yanı sıra Kirmanşah'taki bazı noktaları vurduğunu duyurdu. Saldırıda can ve mal kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kirmanşah'ın bazı bölgelerinden duman yükseldiği görüldü.İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi. Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonu İsrail'in Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı. Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.İsrail'in İran'ın Tebriz kentindeki askeri bölgelere düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Mecid Ferşi, konuya ilişkin bilgi verdi.Ferşi, "Said Abad'daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand'daki Zehra Kışlası ve Serderud'daki radar merkezi İsrail'in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı." dedi. İranlı yetkili, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.İran devlet televizyonu, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik başlattıkları saldırıların ardından yaptığı açıklamada, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz." dedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a saldırı için uzun süredir hazırlık yapıldığını belirtti.Başlattıkları saldırılarla "geri dönüşü olmayan bir noktada" olduklarını aktaran Zamir, İran'a saldırmak dışında seçenekleri olmadığını öne sürdü. Zamir, "Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz" ifadesini kullandı. İran'ın kendilerine karşı saldırıda bulunacağını dile getiren Zamir, "beklenen bedelin alışılmıştan daha farklı" olacağını kaydetti.İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail saldırılarına sert cevap vereceklerini söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Şikarçi, İsrail'in ülkesine saldırılarını değerlendirdi.Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD'nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler. İran silahlı kuvvetlerinin sert karşılığını beklesinler." dedi. İranlı yetkili, İsrail saldırısında bazı komutanların hayatını kaybettiğini belirtti.Öte yandan Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Mehdi Ramazani, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda başkent Tahran'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği bildirildi.İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı öne sürüldü.İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.İsrail B