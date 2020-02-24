Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan korkunç virüs açıklaması: Bir şehirde 50 kişi öldü /24 Şubat 2020 12:53

İran'dan korkunç virüs açıklaması: Bir şehirde 50 kişi öldü

İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA'ya konuşan bir yetkili, ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı Kum kentinde 13 Şubat'tan bu yana 50 kişinin öldüğünü söyledi. Birkaç saat önce ölü sayısını 12 olarak veren hükümetten yeni gelen açıklamada ise ölü sayısı konusunda şeffaf olunacağı vurgusu yapıldı.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran’ın Kum kentinde 13 Şubat’tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 50 olduğunu duyurdu.

Kum yetkililerinden Ahmed Amiriabadi Farahani, koronavirüsün merkezi olan kentte 250’den fazla kişinin karantinada olduğunu da söyledi.

İran koronavirüs vaka ve ölümlerini resmi olarak ilk kez 19 Şubat’ta duyurmuştu.

Kum’daki durumun iyi olmadığını söyleyen Farahani, hükümeti virüsü kontrol altına almada başarısız olmakla eleştirdi. Hemşirelerin koruyucu kıyafetler giymediğinin ve bazı sağlık personelinin kentten ayrıldığının altını çizen Farahani, “Bu zamana dek yönetimin koronavirüsle mücadele için belli bir adımına şahit olmadım” dedi.

AP'nin ILNA'ya dayandırdığı habere dair yetkililerden henüz açıklama gelmedi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki bu sabah hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığını açıklamıştı.

Hükümet sözcüsü: Sayıları paylaşacağız 

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei koronavirüs vakaları ve ölümleriyle ilgili şeffaflık sözü verdi: "Ülke genelinde kaç ölü olduğuna dair sayıları paylaşacağız. Sayılar konusunda şeffaf olacağımıza söz veriyoruz."
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