Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan Mısır ile normalleşme yorumu: Memnuniyetle karşılıyoruz /02 Ocak 2023 17:15

İran'dan Mısır ile normalleşme yorumu: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Mısır ile ilişkilerde olumlu hava yaratacak her gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. İran-Mısır ilişkilerine değinen Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 20 Aralık’ta Ürdün'de düzenlenen "2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile yaptığı kısa görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Kenani, iki ülke vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerinde yaşadığı sıkıntıların çözümü amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani’nin Tahran ile Kahire arasında diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirttiğini aktaran Kenani, "İran, Mısır-İran ilişkilerinde olumlu bir hava oluşmasına yol açacak her türlü gelişme ve girişimi memnuniyetle karşılamaktadır" diye konuştu.

İranlı Sözcü, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın geçen haftaki Umman ziyaretinde de "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların" değerlendirildiğini söyledi.

Ummanlı yetkililerle Yemen krizinin çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Kenani, görüşmelerin verimli geçtiğini aktardı.

İran-Mısır ilişkileri

İran ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 1979'da Kahire'nin İran'ın devrik şahı Muhammed Rıza Pehlevi'ye iltica hakkı tanıması ve İsrail ile Camp David Barış Anlaşması'nı imzalaması nedeniyle kopmuştu.

İran-Irak Savaşı'nda Mısır'ın Irak'ı desteklemesiyle ilişkiler daha da bozulmuştu.

İki ülke 40 yıldan uzun süredir karşılıklı büyükelçi bulundurmuyor ve ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, geçen yıl temmuzda yaptığı açıklamada, "Tahran ile Kahire arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, bölge ülkelerinin ve iki ülke halklarının çıkarınadır" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'dan Mısır ile normalleşme yorumu: Memnuniyetle... Sonraki Haber >>

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı toprağa verildi

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

Kanser hastası Yusuf’un dramına tepki

A’dan Z’ye Hizmet

A’dan Z’ye Hizmet

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

Bolsonaro, görev süresinin bitmesine 2 gün kala ülkeyi terk etti

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

İzmir’de inşaattaki vinç koptu

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde

Erdoğan'ın 'EYT dönüşü' gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:21:38