Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan, Rusya-Çin hamlesi /29 Haziran 2022 11:31

İran'dan, Rusya-Çin hamlesi

ABD ve İsrail'in hedefindeki İran, BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılmak için resmen başvurdu.

SHABER3.COM

Yıllarca ABD ve İsrail'in düşmanlığına ve yaptırımlarına direnen İran'dan kritik hamle geldi.

Dünyanın ikinci en büyük doğal gaz rezervine sahip İran, BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılmak için resmi başvuruda bulundu.

Rusya ve Çin'in öncülük ettiği örgüt her geçen gün küresel etkisini artırıyor. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın, BRICS'e katılım için başvuru yaptığını duyurdu. 

Sözcü, İran'ın üyeliğinin "her iki taraf için de katma değer sağlayacağını" dile getirdi. 

Rusya'dan yapılan açıklamada ise, Arjantin'in de gruba katılmak için başvuruda bulunduğu bildirildi. 

Moskova, iki ülkenin başvurusunu, ABD öncülüğündeki Batı'nın, Moskova'yı izole etmede başarısız olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Beyaz Saray, dünyada başka neleri kapatacağını, yasaklayacağını ya da bozacağını düşünürken Arjantin ve İran, BRICS'e katılmak için başvuruda bulundu" ifadesini kullandı. 


REİSİ'DEN BRICS AÇIKALAMSI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinin jeopolitik ve jeoekonomik konumunun kendilerini BRICS'i enerji kontrol noktalarına ve büyük küresel pazarlara bağlamak için bir ortak haline getirebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in BRICS Başkanı olarak resmi daveti üzerine, BRICS Zirvesi'ne katıldı.

Video bağlantısı üzerinden gerçekleştirilen zirvede konuşan Reisi, BRICS'i, gelişmekte olan büyük ekonomilerden oluşan öncü bir grup olarak nitelendirdi. 

Grubun lokomotifi konumundaki Pekin ve Moskova, BRICS'i, Batı'ya karşı güçlü ve yükselen pazar alternatifi olarak gördüklerini belirtiyor. 

Adı ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından ortaya atılan ve Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in sıra dışı yükselişini tanımlamak için kullanılan BRIC, ilk zirvelerini 2009 yılında Rusya'da gerçekleştirdi, 2010'da ise Güney Afrika'nın örgüte katılması ile BRICS olarak anılmaya başladı. 

BRICS grubu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşuyor.


Ekonomileri, dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını ve dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'dan, Rusya-Çin hamlesi Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:56